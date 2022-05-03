МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., приходящаяся на акционеров, в первом квартале поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 7,864 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации. Нефть дешевеет на неопределенности вокруг спроса

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-марта составила 1,37 доллара после 0,86 доллара годом ранее, скорректированно — 1,62 доллара при прогнозе в 1,52 доллара.

Выручка Pfizer по итогам квартала поднялась почти в 1,8 раза, до 25,661 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 24,1 миллиарда долларов.

Компания сохранила свой прогноз выручки по итогам текущего года, по-прежнему ожидая ее в интервале 98-102 миллиарда долларов. Но скорректированная разводненная прибыль на акцию по итогам года теперь должна составить от 6,25 до 6,45 доллара; в феврале компания прогнозировала диапазон в 6,35-6,55 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.