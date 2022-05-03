МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в марте снизился на 5,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Промышленность Австрии выступила против отказа от топлива из России

Кроме того, по сравнению с мартом 2019 года показатель сократился на 1,4%. А совокупный показатель за весь прошлый квартал снизился на 0,2% в годовом выражении.

В том числе объем международных грузовых авиаперевозок снизился на 5,4% в годовом выражении и на 1,4% к марту 2019 года.

По данным ассоциации, самый сильный рост грузовых авиаперевозок по сравнению с прошлым годом наблюдался в Латинской Америке (на 22,1%), в Африке перевозки увеличились на 4,6%.

В Северной Америке показатель снизился на 0,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — на 5,1%, в странах Ближнего Востока – на 9,7%, в Европе — на 11,1%.

"Рынок грузовых авиаперевозок отражает глобальные экономические события. В марте торговая среда ухудшилась. Комбинация войны на Украине и распространения "омикрона" в Азии привели к росту цен на энергию, усилению сбоев в цепочках поставок и инфляционного давления. В результате, по сравнению с прошлым годом, товаров перевозится меньше – в том числе и по воздуху", — считает глава IATA Вилли Уолш.