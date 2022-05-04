МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году было введено в Ленинградской и Калининградской областях, в конце списка оказались Чукотский округ и Мурманская область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Названы регионы-лидеры по доходности инвестиций в недвижимость

МЕНЬШЕ МЕТРА НА ЧЕЛОВЕКА

Как показывает статистика, в прошедший год объем ввода жилья оказался исторически рекордным и составил 92,56 миллиона квадратных метров, что на 12,7% выше, чем в 2020 году. В пересчете на одного жителя России было введено 0,636 квадратного метра жилья. Но, как показало исследование, диапазон значений этого показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

Для оценки темпов жилищного строительства в регионах России эксперты РИА Новости составили рейтинг по объемам ввода жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2021 году, в пересчете на одного жителя.

Этот показатель в зависимости от региона изменяется в диапазоне от 0,06 до 1,772 квадратного метра жилья на человека.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2021 году показатель объема ввода жилья на одного человека у лидеров и аутсайдеров отличается в десятки раз. Более одного квадратного метра на человека введено в семи регионах РФ: Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Тюменской и Сахалинской областях. Эксперты заметили, что четыре из семи регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга в прошлом году. Названы лидеры среди регионов России по росту числа занятых в 2021 году

На подступах к лидирующей группе находятся Севастополь, Калужская и Воронежская области – в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,8 квадратных метра. Всего же ввод жилья превышает общероссийский уровень в 0,636 квадратных метра в 24 регионах РФ, по сравнению с результатами рейтинга прошлого года их количество не изменилось.

Как показывает рейтинг, во всех лидирующих регионах, за исключением Севастополя, объемы ввода жилья в 2021 году выросли. Наиболее заметный рост зафиксирован в Ленинградской области (+27%), Краснодарском крае (+22,6%) и Сахалинской области (+14,4%). В Севастополе наблюдается снижение темпов строительства жилья на 19,4%.

Замыкающая рейтинг группа, как и год назад, в основном представлена регионами Дальнего Востока и Крайнего Севера. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2021 году введено в Чукотском автономном округе (0,06 квадратного метра жилья на человека), в Мурманской области (0,07 квадратного метра), в Магаданской области (0,078 квадратного метра). Еще в трех регионах – Камчатском крае, Еврейской автономном области и Забайкальском крае – в 2021 году было введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.

По сравнению с прошлым годом во всех перечисленных регионах, за исключением Камчатского края, темпы строительства жилья выросли. В Еврейской автономной области жилья построили на 111,7% больше, чем в 2020 году, в Чукотском автономном округе – на 82,2%, в Мурманской области – на 42,8%.

ТЕМПЫ РАСТУТ

Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 74 российских регионах, отрицательная – в 11. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Еврейской автономной области (+111,7%). На 83,9% выросли объемы строительства жилья в Карачаево-Черкесской республике, в Чукотском автономном округе – на 82,2%, в Республике Алтай – на 70,4%, в Москве – на 56,8%. Еще в четырех регионах – Астраханской области, Хабаровском крае, Амурской и Мурманской областях – рост превысил 40%. Исследование показало, где сегодня в стране самые высокие зарплаты

Наиболее существенно (более чем на 30%) объемы ввода жилья снизились в Ингушетии (-37,9%) и Орловской области (-30%). Еще в трех регионах – Ненецком автономном округе, Севастополе и Ульяновской области — падение превысило 17%.

Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении, то больше всего было построено в Московской области (9,2 миллиона квадратных метров), Москве (7,8 миллиона квадратных метров) и Краснодарском крае (6,3 миллиона квадратных метров). В первую десятку также входят Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области, в где в 2021 году было введено более 2 миллионов квадратных метров жилья. В сумме на регионы из первой десятки приходится 47% введенного в России жилья.

Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе (3 тысячи квадратных метров), Магаданской области (11 тысяч квадратных метров), Ненецком автономном округе (18 тысяч квадратных метров) и Еврейской автономной области (30 тысяч квадратных метров).

В четырех регионах РФ уровень обеспеченности жильем оказался ниже 20 квадратных метров на человека. Как говорят эксперты, уровень обеспеченности жильем выше в регионах с высокими темпами жилищного строительства. По итогам 2021 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 26,9 квадратных метра на человека. Во всех российских регионах первой десятки рейтинга по вводу жилья, за исключением Севастополя, этот показатель заметно выше. В последней десятке рейтинга таких регионов всего два. Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Диапазон значений показателя обеспеченности населения жильем также широк и существенно изменяется от региона к региону. Лидером по этому показателю является Рязанская область, где на каждого жителя приходится 34,2 квадратного метра. Менее всего жильем обеспечены в Республике Тыва – всего 14,3 квадратного метра на человека. В 46 российских регионах обеспеченность жильем выше общероссийского уровня, в том числе в 22 регионах РФ на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров. Ниже общероссийского уровня обеспеченность жильем в 39 регионах, из них в четырех значение показателя меньше 20 квадратных метров на человека.

Еще в начале 2022 года эксперты с оптимизмом смотрели на дальнейшее развитие всего строительного сектора и даже ожидали новых рекордов, но наложенные санкции и напряженная ситуация с поставками, в том числе стройматериалов, вносят коррективы. По мнению аналитиков, смягчить ситуацию должен принятый правительством РФ антикризисный план мер по поддержке строительного комплекса.