МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2022 года составила 6,776 миллиарда долларов, что в 2,5 раза выше прошлогоднего уровня, следует из отчетности компании. Прибыль Volkswagen увеличилась в первом квартале

"Компания Maersk показала рекордные результаты в первом квартале 2022 года по всем своим направлениям деятельности, что было обусловлено ростом тарифов и прочными долгосрочными партнерскими отношениями с клиентами, нуждающимися в комплексной поддержке цепочки поставок", — говорится в сообщении.

Выручка выросла на 55% — до 19,292 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился в 2,2 раза — до 9,084 миллиарда долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, в отчетном периоде зафиксировало выручку в 15,57 миллиарда долларов, что в 1,6 раза превышает показатель годичной давности. Выручка подразделения Logistics & Services поднялась на 41% — до 2,879 миллиарда долларов. При этом выручка подразделения Terminals выросла на 23,6% — до 1,131 миллиарда долларов, а Towage & Maritime Services — на 6%, до 555 миллионов.

Компания также сообщает, что 2 мая завершила свою последнюю грузовую операцию в российском порту.