МОСКВА, 4 мая — Прайм. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до 55,8 пункта с 54,9 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI в промышленности еврозоны в апреле снизился лучше прогноза

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 57,7 пункта с 55,6 пункта в марте, что также совпало с ожиданиями аналитиков и предварительной оценкой.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 54,3 пункта с мартовского уровня в 55,1 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 54,5 пункта, как и показывала предварительная оценка. PMI сферы услуг Германии вырос до 57,6 пункта с 56,1 пункта в марте, аналитики ожидали роста до 57,9 пунктов.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по окончательной оценке, вырос до 57,6 пункта с уровня марта в 56,3 пункта, аналитики ожидали роста показателя до 57,5 пункта, как и показывала предварительная оценка. PMI страны в сфере услуг вырос до 58,9 пункта с 57,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали увеличения показателя до уровня предварительной оценки в 58,8 пункта.