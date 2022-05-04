МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Росреестр в январе-марте 2022 года зарегистрировал в России 247 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства. Минфин сообщил о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки

В сообщении указывается, что по продажам новостроек лидируют Москва (38,6 тысячи ДДУ), Подмосковье (26,4 тысячи), Санкт-Петербург (22,4 тысячи), Краснодарский (15,4 тысячи) и Красноярский края (11,6 тысячи).

По данным ведомства, спрос на вторичном рынке жилой недвижимости по итогам первого квартала вырос почти на 15% — до 941 тысячи сделок. Чаще всего их заключали в Московской области (72,3 тысячи), Краснодарском крае (57,3 тысячи), Москве (41 тысяча), Свердловской области (36,7 тысячи) и Татарстане (32,2 тысячи).

В сообщении отмечается, что количество зарегистрированных ипотек в январе-марте 2022 года составило около 862 тысячи — в сравнении с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 2%. По ипотечным сделкам лидировали Московская область (75,9 тысячи), Москва (61,9 тысячи), Санкт-Петербург (42,5 тысячи), Краснодарский край (41,8 тысячи) и Свердловская область (35,3 тысячи).