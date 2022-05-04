МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле 2022 года выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 331,1 миллиона человек, сообщает компания. РЖД 10 мая назначают дополнительные "Сапсаны"

"Всего за январь-апрель 2022 года отправлено 331,1 миллиона пассажиров (+6,5% к январю-апрелю 2021 года), из них в пригородном сообщении — 304,1 миллиона (+6%), в дальнем следовании — 27 миллионов (+12,6%)", — говорится в релизе.

Уточняется, что в апреле перевезено 92 миллиона пассажиров, что на 4,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 3,6%, до 84,3 миллиона человек, в дальнем следовании — на 19,2%, до 7,7 миллиона.

Пассажирооборот в апреле составил 8,2 миллиарда пассажиро-километров, что на 15,9% превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 5,5%, составив почти 2,5 миллиарда пассажиро-километров, в дальнем следовании — на 21,1%, до 5,7 миллиарда пассажиро-километров.

По данным РЖД, пассажирооборот с начала года увеличился на 12,2% в годовом выражении и составил 28,8 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении — 8,8 миллиарда пассажиро-километров (рост на 6,1%), в дальнем следовании — почти 20 миллиарда пассажиро-километров (рост на 15,1%).