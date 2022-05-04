МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Объем экспорта из Германии в Россию в марте упал на 62,3% к февралю в связи с антироссийскими санкциями и составил 0,9 миллиарда евро, что стало минимальным показателем за 20 лет, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). СМИ: Германия испытывает "инфляционный шок"

"По сравнению с февралем 2022 года экспорт в Российскую Федерацию в марте 2022 года сократился на 62,3% — до 0,9 миллиарда евро из-за антироссийских санкций, дальнейших мер по ограничению экспорта и несанкционированного поведения участников рынка", — говорится в пресс-релизе.

В то же время объем импорта из РФ в Германию в марте сократился на 2,4% — до 3,6 миллиарда евро.

Что касается внешней торговли Германии в целом, то экспорт страны в марте снизился на 3,3% в месячном выражении, а импорт — вырос на 3,4%. Аналитики прогнозировали снижение экспорта на 2% и рост импорта на 1%.