МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего дочернего предприятия "Метран" (Metran), говорится в финансовой отчетности компании. СМИ: уход из России дорого обходится западным компаниям

"Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Лала Карсанбхая (Lal Karsanbhai).

Компания также сообщает, что стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.

Emerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Штаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури.