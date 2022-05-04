Американская Emerson Electric решила уйти из России
Гендиректор компании Emerson Electric объявил о решении выйти из российского бизнеса
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего дочернего предприятия "Метран" (Metran), говорится в финансовой отчетности компании.
"Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Лала Карсанбхая (Lal Karsanbhai).
Компания также сообщает, что стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.
Emerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Штаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури.