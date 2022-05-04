МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юрлицам недвижимость на территории Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. Евросоюз хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова

"Предложение ЕК приостановит сделки по собственности с российскими гражданами, резидентами и компаниями, запрещая прямую или косвенную продажу или передачу "прав собственности в недвижимом имуществе, расположенном на территории ЕС", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что запрет относится только к россиянам, которые не имеют гражданства или резидентства стран ЕС.