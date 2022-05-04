МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group распродал все электромобили в Европе и США, а с производством новых возникли проблемы из-за перебоев в поставках комплектующих, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Херберта Диса (Herbert Diess). СМИ: Volkswagen будет сокращать выпуск массовых моделей

"Мы практически полностью распродали электромобили в Европе и в США. Volkswagen, второй в мире производитель электромобилей по объему производства, распродал электромобили в США и Европе на этот год, поскольку постоянные перебои в цепочке поставок отрицательно сказались на глобальном производстве", — передаёт агентство его слова.

"Это касается всех наших моделей, начиная с ID.3, ID.4, моделей Audi — все очень хорошо расходятся на рынках, модели Škoda также очень хорошо продаются в Европе", — добавил Дис.

Так, только за прошлый квартал концерн продал почти 100 тысяч электромобилей по всему миру.

Но Дис также предупредил, что продолжающиеся проблемы с транспортировкой и поставкой комплектующих чреваты итоговым дефицитом, уточнив, что клиенты, которые сейчас размещают заказы в Европе и США, получат свои электромобили не ранее будущего года.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штат компании составляет 662,6 тысячи человек, ее продукция доступна в 153 странах.