МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Имущественный комплекс "Компании "СТЭС-Владимир", которая специализируется на производстве теплоизоляционной продукции из пеностекла, выставлен на торги, начальная стоимость — 1,488 миллиарда рублей, сообщила госкорпорация ВЭБ.

"Сегодня начался прием заявок на покупку имущественного комплекса АО "Компания "СТЭС-Владимир" (специализируется на производстве теплоизоляционной продукции из пеностекла). Начальная стоимость имущества, которое реализуется единым лотом, составляет 1,488 миллиарда рублей", — говорится в пресс-релизе ВЭБа — крупнейшего кредитора предприятия.

"Безусловный приоритет ВЭБ.РФ как крупнейшего кредитора предприятия — приход профильного инвестора и развитие производства. Компания "СТЭС- Владимир" успешно решает задачи импортозамещения, расширяет географию поставок российским потребителям теплоизоляционных материалов из пеностекла. Рассчитываем на высокий интерес рынка к этому активу", — отметил управляющий директор ВЭБа Александр Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Компания "СТЭС-Владимир" производит широкий ассортимент теплоизоляционной продукции из пеностекла, которая соответствует строгим международным "зеленым" стандартам. Продукция предприятия применяется для тепловой защиты объектов, изоляции трубопроводов и запорной арматуры, используется в оборудовании на предприятиях химической, пищевой, нефтегазовой промышленности и на объектах энергетики, объяснили в госкорпорации.

Наряду с производственными цехами и недвижимостью производственного комплекса победитель открытого аукциона получит патенты на производство продукции из пеностекла и товарные знаки.

Заявки на участие инвесторов в аукционе принимаются до 10 июня, реализация имущественного комплекса предприятия-банкрота пройдет на торгах в рамках конкурсного производства, уточняется в релизе.