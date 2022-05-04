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Чистая прибыль "ЮТэйр" выросла в 8,6 раза
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Чистая прибыль по МСФО российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2021 году составила 26,825 миллиарда рублей, увеличившись в 8,6 раза в сравнении с предыдущим годом, следует из... ПРАЙМ, 04.05.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, туризм, ютэйр, прибыль, россия
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2021 году составила 26,825 миллиарда рублей, увеличившись в 8,6 раза в сравнении с предыдущим годом, следует из отчетности компании.
Выручка за отчетный период выросла на 37% и составила 76,75 миллиарда рублей.