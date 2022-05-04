МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2021 году составила 26,825 миллиарда рублей, увеличившись в 8,6 раза в сравнении с предыдущим годом, следует из отчетности компании. Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года

Выручка за отчетный период выросла на 37% и составила 76,75 миллиарда рублей.