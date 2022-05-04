МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Иранские производители автозапчастей имеют возможность экспортировать свою продукцию в Россию, считает член иранского синдиката производителей автозапчастей Хосейн Бахрейнян. Евро упал ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года

"Иранские производители могут экспортировать свою продукцию российскому автопрому", — сказал Бахрейнян, слова которого приводит эмиратская газета Khaleej Times.

По его словам, известный российский автопроизводитель, которого он не назвал, запросил автозапчасти из Ирана.

"Автопроизводитель из России запросил детали тормозной системы, подушки безопасности, детали системы кондиционирования и другие компоненты", — уточнил Бахрейнян.

Экспорт запчастей и автомобилей из Ирана не подпадает под санкции. Иран в последние годы экспортирует в Россию автомобильные радиаторы и подвески. В прошлом он экспортировал автомобили в Ирак, Сирию и Венесуэлу.