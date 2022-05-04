МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, заявил ее гендиректор Джеймс Квинси. Решение ввести ограничения против Центрального банка России было нелегким

Как заявил Квинси в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров, компания в России рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент".

Он отметил, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ. "Символизм важен, но он не будет решающим фактором", — сказал Квинси.

Ранее Coca-Cola заявила, что приостанавливают деятельность в России.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.