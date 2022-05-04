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2022
https://1prime.ru/business/20220504/836821285.html
Coca-Cola может полностью покинуть Россию
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Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, заявил ее гендиректор Джеймс Квинси. Как заявил Квинси в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных... ПРАЙМ, 04.05.2022
потребрынок, финансы, бизнес, экономика, новости, coca-cola, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка, заявил ее гендиректор Джеймс Квинси.
Как заявил Квинси в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров, компания в России рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент".
Он отметил, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ. "Символизм важен, но он не будет решающим фактором", — сказал Квинси.
Ранее Coca-Cola заявила, что приостанавливают деятельность в России.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.