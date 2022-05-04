МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Международный биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) договорился о покупке Black Knight за 13,1 миллиарда долларов, сообщается в совместном релизе компаний. Биткоин дорожает на шесть процентов

"Intercontinental Exchange Inc…. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о приобретении Black Knight, Inc", — говорится в сообщении.

Сумма сделки за денежные средства и акции оценивается в 13,1 миллиарда долларов, или 85 долларов за акцию, отмечается в релизе. При этом 10,5 миллиарда суммы, или около 80%, придется на денежные средства, а 2,6 миллиарда, или 20%, на акции, уточняется в релизе. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2023 года.

После объявления о сделке бумаги Black Knight дорожают на 14,9%, акции ICE — дешевеют на 4,4%.

Intercontinental Exchange (ICE) – один из крупнейших операторов электронных торгов сырьевыми товарами, основанный в 2000 году. Штаб-квартира находится в Атланте.

Black Knight — американская компания, которая специализируется на программном обеспечении, данных и аналитике в сфере ипотечного кредитования и обслуживания.