МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" обратилась в правительство РФ с просьбой разрешить продолжение обращения глобальных депозитарных расписок (ГДР) за пределами России, сообщается в материалах компании. Чистая прибыль ArcelorMittal за первый квартал выросла в 1,8 раза

"Эн+ Груп"… сообщает, что 4 мая 2022 года она подала заявление в правительство Российской Федерации о разрешении на продолжение обращения глобальных депозитарных расписок ("ГДР") компании за пределами Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Эн+ Груп" добавляет, что уведомит рынок, как только получит ответ об итогах рассмотрения заявления.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ сообщил 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. Регулятор напомнил, что запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов начинает действовать с 27 апреля.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 гигаватта (включая 15,1 гигаватта гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").