МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Выручка немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого квартала 2022 года увеличилась на 6,1% в годовом выражении, до 5,271 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Выручка "Абрау-Дюрсо" выросла на 13% в 2021 году

Органическое увеличение выручки за квартал составило 7,1%. При этом в Восточной Европе органический рост выручки за квартал составил 21%, а в Западной Европе показатель снизился на 0,9%. В Азии — увеличился на 5,3%, а в Северной Америке — на 6,6%.

"В первом квартале мы добились очень хороших результатов в бизнесе, чему способствовала работа всех наших подразделений. Поскольку промышленный спрос восстанавливается более высокими темпами, чем первоначально ожидалось, мы с оптимизмом смотрим на развитие бизнеса в оставшейся части года", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Henkel Карстена Кнобеля (Carsten Knobel).

Компания также сообщила, что она изменила прогноз по органическому росту продаж на 2022 год. Принимая во внимание напряженную ситуацию на сырьевых рынках и в глобальных цепочках поставок на фоне ситуации на Украине, компания ожидает органический рост продаж в пределах 3,5-5,5%, ранее ожидался рост в диапазоне от 3% до 4%.

Кроме того, компания объявила о решении прекратить свою деятельность в Белоруссии. В апреле Henkel объявил о решении выйти из бизнеса в РФ.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек.

В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.