МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-нидерландской Shell, приходящаяся на акционеров компании, в первом квартале составила 7,116 миллиарда долларов, увеличившись на 26%, следует из отчетности компании. Акции eBay дешевеют на 6,47% на предторгах

Акции компания дорожают на бирже на 3,17%.

Разводненная прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,93 доллара после 0,72 доллара годом ранее. Общая выручка Shell в годовом выражении выросла в 1,4 раза — до 83,164 миллиарда долларов.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный период составила 3,45 миллиарда долларов после 933 миллиона год назад, то есть выросла в 3,7 раза. Добыча снизилась на 6% — до 2,962 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний в более чем 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов.