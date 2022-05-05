МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что общий объем льгот для бизнеса от таможенно-тарифных послаблений на фоне санкций на 2022 год оценивается в 1 триллион рублей.

Он добавил, что в текущем году году с учетом всех предоставленных льгот и преференций бизнес уже получил скидок на сумму 265 миллиардов рублей.

"Если сохранится тот объем декларирования, который мы в настоящее время имеем, то по году мы оцениваем общий объем льгот где-то порядка 1 триллион рублей для бизнеса", — сказал Булавин.

Он также отметил, что в отношении России были приняты беспрецедентные санкции со стороны западных стран, причем значительная часть ограничений коснулась именно внешней торговли. "Те меры, которые были приняты президентом страны, правительством под вашим руководством на евразийской площадке, на наш взгляд, существенно смягчили воздействие этих мер как на экономику с страны, так и на бизнес", — заявил глава ФТС.

По его мнению, принятые властями РФ меры с одной стороны, направлены на снижение финансовой нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности, а с другой стороны — уменьшают административную нагрузку, сокращая количество таможенных процедур. Так, были обнулены ввозные таможенные пошлины на 1,075 тысячи групп товаров, прежде всего, критического импорта: лекарственные средства, продовольствие, машины и механизмы. "Этой льготой воспользовалось уже 10 тысяч участников внешнеэкономической деятельности. Льгота предоставлена на сумму 13 миллиардов рублей", — сказал он.

Булавин напомнил, что санкции были введены в отношении авиационной отрасли. "Многие самолеты были ввезены под процедуру временного ввоза, сейчас они выпускаются в свободное обращение. При этом сумма предоставленных государством преференций и льгот составила 85 миллиардов рублей. Уже, по нашим данным, около 100 бортов выпущено в свободное обращение", — сообщил глава ведомства.

Таможенная служба также приняла ряд мер, которые упрощают и ускоряют таможенные процедуры. "У нас система управления рисками простроена на субъектно ориентированном подходе. Мы изменили пороговые значения для сектора с минимальными рисками, что позволило увеличить количество бизнеса, находящегося в этом секторе, на 3 тысячи юрлиц. И сейчас 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, которую мы относим к этому сектору, ввозится 80% товарных партий, и на их долю приходится 90% всех таможенных платежей. В отношении этой категории бизнеса существенно снижена частота проведения контрольных мероприятий, и к ним потенциально применим режим автовыпуска", — сообщил Булавин.

ОЦЕНКА ОБЪЕМА САНКЦИЙ

Глава ФТС заявил, что санкции со стороны США описаны на 200 страницах, со стороны Евросоюза — на 280 страницах.

"Уважаемый Михаил Владимирович, действительно, в отношении нашей страны приняты беспрецедентные санкции. Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки — это 200 страниц, со стороны Евросоюза — 280 страниц. Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате этих товаров", — сказал Булавин.

Он добавил, что те меры, которые были приняты президентом России и правительством на площадке Евразийского экономического союза, "существенно смягчили воздействие этих санкций как на экономику страны, так и на бизнес".

По словам Булавина, принято много решений, которые так или иначе затрагивают таможенную сферу, их 46.

"Все принятые решения можно разделить на три большие группы. Это решения, принятые в области таможенно-тарифного регулирования, и другие решения в области оплаты таможенных платежей, что снижает финансовую нагрузку на бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Это также административные решения, которые направлены на ускорение и упрощение таможенных процедур, что снижает также административную нагрузку. И это заградительные меры, направленные на предотвращение вывоза из страны важных для нас товаров, стратегических товаров", — указал глава ФТС.