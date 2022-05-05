МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В России растет интерес к отечественным брендам одежды — в апреле по сравнению с февралем трафик в онлайн-магазинах вырос на 55%, подсчитали специалисты "Мегафона", основываясь на результатах анализа больших данных. Путин хочет видеть больше производителей одежды из России на рынке

"Пользователи стали активнее интересоваться отечественными марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте и апреле выросло относительно февраля на 23% и 17% соответственно. При этом время средней сессии на таких сайтах росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут.

"Наибольший прирост пользователей интернет-магазинов зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%), Москва (+52%)…. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей", — добавляется в сообщении.