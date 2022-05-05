МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, среди потенциальных покупателей — "Лукойл", пишет Forbes со ссылкой на источники. Владелец KFC и Pizza Hut не смог продать бизнес в России

Сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес, рассказали источники в компании. Сделка еще не подписана, идут переговоры. По словам собеседника издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. О том, что Shell объявил российским сотрудникам о продаже сети АЗС, слышал и участник топливного рынка.

"К бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, в том числе "Лукойл", — пишет издание со ссылкой на одного из своих собеседников. Сотрудник российского офиса Shell также сказал, что там считают "Лукойл" наиболее вероятным покупателем.

Представитель Shell подтвердил, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами". Он заверил, что процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell.

В России у Shell более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них принадлежит самой компании, некоторые работают под брендом Shell по франшизе.

При этом один из источников издания говорит, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами. Кредиты ООО "Шелл нефть" составляют 9 миллиардов рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании за 2021 год.

В связи со спецоперацией РФ на Украине Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позже, 8 марта, компания объявила о намерении отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах и о прекращении спотовых закупок российской нефти. Кроме того, компания сообщила, что закрывает свои российские АЗС и останавливает производство авиатоплива.

Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, работающая более чем в 70 странах. Чистая прибыль Shell в прошлом году составила 20,1 миллиарда долларов. В первом квартале текущего года компания увеличила чистую прибыль на 26% — до 7 миллиардов долларов.