МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой компании Adidas AG, в первом квартале 2022 года уменьшилась на 13,6% в годовом выражении и составила 482 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль ConocoPhillips в первом квартале подскочила в 5,9 раза

Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 1,6 евро с 2,6 евро годом ранее. Выручка компании увеличилась в годовом выражении лишь на 0,6%, составив 5,302 миллиарда евро.

Компания ожидает чистую прибыль в 2022 году на уровне 1,8-1,9 миллиарда евро и рост выручки на 11-13%.

"Несмотря на то что несколько внешних факторов продолжают сказываться на спросе и предложении в отрасли, Adidas подтверждает свой прогноз прибыли и выручки на 2022 год. В настоящее время ожидается, что рост финансовых показателей будет находиться на нижней границе диапазона из-за серьезного воздействия блокировок, связанных с COVID-19, в Китае", — говорится в сообщении.