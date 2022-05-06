МИНСК, 6 мая — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале, что республика вводит запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории страны крупногабаритных грузов. В Белоруссии продлили запрет на ввоз продукции ряда компаний Чехии и ФРГ

Отмечается, что исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов при условии согласования Минтрансом, и автовозы.

Также определяется перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в ЕС.

Кроме того, Белоруссия расширила перечень специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов, в частности, в перечень добавились три склада временного хранения СООО "Брествнештранс", РУТП "Белимпортторг" и СП "Транзит" ООО.