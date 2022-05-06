Белоруссия ввела запрет для европейских перевозчиков
Белоруссия запретила перевозчикам из ЕС перемещать по своей территории крупногабаритные грузы
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МИНСК, 6 мая — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале, что республика вводит запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории страны крупногабаритных грузов.
Отмечается, что исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов при условии согласования Минтрансом, и автовозы.
Также определяется перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в ЕС.
Кроме того, Белоруссия расширила перечень специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов, в частности, в перечень добавились три склада временного хранения СООО "Брествнештранс", РУТП "Белимпортторг" и СП "Транзит" ООО.