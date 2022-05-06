НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая — ПРАЙМ. Россия предложила Индии возобновить практику представления "бумажных аккредитивов", стремясь обеспечить бесперебойный экспорт из Индии с помощью механизма государственного долга в рупиях, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники. Индия призывает не политизировать поставки российской нефти

"Если это предложение будет принято, экспорт в Россию, вероятно, резко возрастет. Банк России и Резервный банк Индии (центробанк) изучают, как сделать это и в то же время соблюдать международные санкции", — сообщает издание, отметив, что оба банка не ответил на его запросы.

Как сообщил собеседник издания решение по этому вопросу еще не принято.

"Официальные лица двух центральных банков встречались дважды и продолжают вести переговоры, хотя окончательное решение еще не принято", — сообщил один из собеседников издания.