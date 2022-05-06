МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба имеет в арсенале эффективные инструменты для защиты торговых марок в России, параллельный импорт не откроет границ России для ввоза контрафакта, заявили РИА Новости в ФТС. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию

"Параллельный импорт не открывает границы для ввоза контрафактных товаров, а будет распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", — сообщили в ведомстве.

В конце марта кабмин РФ легализовал параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные заграничные товары. Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список, который подготовил Минпромторгом РФ, включает 96 пунктов.

Глава министерства Денис Мантуров отмечал, что список будет корректироваться в зависимости от решений зарубежных компаний по работе в РФ. При этом параллельный импорт не легализует контрафакт: он предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

В ФТС пояснили, что таможенники России обладают эффективными инструментами для предотвращения ввоза контрафакта. Только за первый квартал 2022 года таможенные органы выявили 4,6 миллиона единиц контрафактных товаров. "Предотвращен ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 870 миллионов рублей. Возбуждено 187 дел об административных правонарушениях", — сообщила служба.

"Эффективными инструментами защиты прав владельцев торговых марок зарекомендовали себя таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), система управления рисками, приостановление срока выпуска товаров, обладающих признаками контрафактности. В 2022 году в ТРОИС включено 109 новых объектов, на сегодняшний день общее количество зарегистрированных объектов в реестре составляет 5,857 тысячи", — пояснили в ведомстве.

Эти механизмы позволяют выявлять контрафактную продукцию на различных участках работы таможенных органов, в том числе при таможенном декларировании, пересылке товаров в международных почтовых отправлениях, на этапе осуществления таможенного контроля после выпуска товаров.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА НА СЧЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Кандидат экономических наук, доцент Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский полагает, что параллельный импорт в Россию может заменить 30-40% традиционного, остальное частично перекроется аналогами из дружественных стран и по линии импортозамещения, но все равно до 20-25% прежних поставок будет в дефиците.

На официальном интернет-портале правовой информации в пятницу был опубликован список товаров для параллельного импорта, который включает 96 пунктов. Перечень подготовлен Минпромторгом РФ.

"Параллельный импорт способен на 30-40% заместить импорт традиционный", — сказал Арский РИА Новости. По его словам, 25-30% прежних поставок способны заместить аналоги из дружественных стран, до 15% — по линии импортозамещения. "Таким образом, около 20-25% традиционного импорта переходит в разряд дефицита", — добавил он.

По его словам, по аналогии программ господдержки агропромышленного комплекса в 2015 году, необходимо дать новый импульс импортозамещению отраслях высоких технологий. "Также полезна кооперация с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, так как многие европейские бренды, еще не осевшие в Китае, скоро там объявятся, так как работать и производить в еврозоне — при текущей инфляции и стоимости энергоносителей — убыточно", — полагает эксперт.

Арский также сообщил, что, несмотря на наценку посредника, параллельный импорт возможно окажется даже дешевле того импорта, который ввозился в страну до кризиса. И причина скрыта в методике ценообразования крупных торговых сетей и дилеров, нередко делающих щедрые надбавки к таможенной стоимости отдельных товарных номенклатур.