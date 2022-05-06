МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров для параллельного импорта в страну, в него вошли в том числе и некоторые виды бытовой техники, устройства для звуко- и видеозаписи, это следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию

Так, в перечень попали электробритвы, микрофоны, звукозаписывающая аппаратура, пылесосы,, мониторы, проекторы и телевизоры, телевизионные и цифровые камеры, а также пульты, панели, консоли и комплектующие к ним.

Речь идет о следующих брендах: Electrolux, Miele, Samsung, Bosch, Dyson, Makita, Tefal, Philips, Redmond, Black & Decker, Braun, Panasonic, Apple и Intel.

Список товаров для параллельного импорта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу. Перечень подготовлен Минпромторгом России.

Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, список товаров для параллельного импорта будет поддаваться коррекции: он может как расшириться, так и сузиться в зависимости от решений зарубежных компаний по работе в РФ. Предполагается, что актуализация списка будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные иностранные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.