New York Times: Маск намерен добиться роста годового дохода Twitter к 2028 году до $26,4 миллиарда
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году, сообщила газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам.
Как пишет газета, Маск заявил, что увеличит годовой доход Twitter более чем в пять раз, "до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году". Издание упоминает, что в 2021 году доход компании составил 5 миллиардов долларов.
В документе, на который ссылается газета, говорится, что предприниматель планирует добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы в вопросе дохода. Отмечается, что по плану Маска реклама в 2028 году будет составлять 45% от общего дохода (12 миллиардов долларов), в то время как в 2020 году 90% выручки приносила реклама.
Кроме того, Маск ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.
Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда финансирования (причем 12,5 миллиарда — под залог акций Tesla).
https://1prime.ru/business/20220507/836845242.html