МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен добиться увеличения годового дохода компании Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году, сообщила газета New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера, которую он представил инвесторам. Маск получит от инвесторов 7,14 миллиарда долларов на покупку Twitter

Как пишет газета, Маск заявил, что увеличит годовой доход Twitter более чем в пять раз, "до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году". Издание упоминает, что в 2021 году доход компании составил 5 миллиардов долларов.

В документе, на который ссылается газета, говорится, что предприниматель планирует добиться сокращения зависимости Twitter от рекламы в вопросе дохода. Отмечается, что по плану Маска реклама в 2028 году будет составлять 45% от общего дохода (12 миллиардов долларов), в то время как в 2020 году 90% выручки приносила реклама.

Кроме того, Маск ожидает, что число пользователей Twitter достигнет к 2028 году отметки в 931 миллион.

Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда финансирования (причем 12,5 миллиарда — под залог акций Tesla).