Михаил Мурашко сообщил журналистам, что ситуация с лекарствами в России нормализовалась
https://1prime.ru/business/20220509/836850972.html
Глобальный энергокризис
Reuters: решения Байдена ссорят США с ключевыми партнерами в энергетике
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
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Спецоперация России на Украине
В Германии заявили о беспрецедентной провокации Зеленского
Торги
Цены на газ в Европе снижаются в начале торгов в понедельник
Мировая экономика
Обнаружены первые признаки сдувания экономического "пузыря" в США
Нефть
Премьер Японии прокомментировал решение по отказу от российской нефти
Продовольственный кризис
В Германии заявили о риске нехватки продовольствия
Личный кошелек
Покупать нельзя ждать. Что будет с ценами на загородную недвижимость
Курсы валют
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Экономика в период санкций
Американцев взбесили слова Байдена об экономике страны
https://1prime.ru/business/20220509/836850972.html
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