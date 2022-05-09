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2022-05-09T09:47:02+03:00

2022-05-09T09:30:00+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220509/836850972.html

Мурашко рассказал о текущей ситуации с лекарствами в России

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. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что ситуация с лекарствами в стране нормализовалась. "Нормализовалась", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. ПРАЙМ, 09.05.2022

общество , фармацевтика, бизнес, новости, лекарства, минздрав, михаил мурашко

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60