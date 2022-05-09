МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что ситуация с лекарствами в стране нормализовалась.

Таблетки

Росздравнадзор рассказал, как идут поставки лекарств в российские аптеки

"Нормализовалась", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.