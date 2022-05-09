ТОКИО, 9 мая — ПРАЙМ. Японские компании повышают цены на мучные изделия и растительное масло, сообщило агентство Киодо. В Минэкономики Японии рассказали о планах по эмбарго на нефть из России

Компания Showa Sangyo Co., Ltd., одна из ведущих на рынке, повышает цены на 64 вида товаров, включая муку, смеси для приготовления тэмпура – овощей и морепродуктов в кляре, макаронных изделий. Цены будут повышены в июле-августе на 2-7%.

Компания J-Oil Mills, Inc. с 1 июля повысит цены на 61 вид растительного масла.

Подорожание связано с ростом мировых цен на сырье и топливо. Также в Японии ожидают дальнейшего роста цен на зерно и масло в связи с событиями на Украине.

В марте официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.