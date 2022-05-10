МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, Минпромторг РФ готов оперативно реагировать на соответствующие обращения, заявил РИА Новости глава министерства Денис Мантуров. СДЭК запустил маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа

"Из тех, кто уже в списке, пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.

Мантуров напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в РФ и возобновлении поставок своей продукции. "Мы готовы оперативно реагировать", — добавил он.

На прошлой неделе Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под для параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий.

Как отмечал Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.