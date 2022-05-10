МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Акции авиастроительной корпорации Airbus подскакивают в цене во вторник более чем на 3%, после того, как компания опубликовала данные о поставках и заказах, превзошедших ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Мосбиржа опубликовала перечень расписок, не допущенных к основным торгам

По состоянию на 11.14 мск акции Airbus дорожают на 3,3%, до 107,12 евро за ценную бумагу.

В понедельник компания сообщила, что поставила в апреле 48 самолетов против 63 самолетов в марте. При этом аналитики Jefferies, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ожидали, что показатель составит лишь 39 самолетов.

С начала 2022 года концерн поставил 190 самолетов.

Заказы Airbus в апреле снизились к марту на 6%, до 98 заказов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.