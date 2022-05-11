МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Россияне этой весной стали чаще ездить в командировки за рубеж, самые популярные направления — Турция, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе организации командировок OneTwoTrip for Business. Названы наиболее популярные направления для отдыха на майские выходные

Аналитики онлайн-сервиса по запросу РИА Новости проанализировали, куда россияне чаще всего планируют деловые поездки этой весной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как приобретают авиа- и железнодорожные билеты и как выбирают отели.

"За год доля поездок (на самолете — ред.) за рубеж возросла с 2% до 5%. Среди международных направлений чаще всего деловые поездки весной совершаются в Турцию — 26,7%, Узбекистан — 16%, ОАЭ — 10,1%, а также Белоруссию — 8,9% и Казахстан — 8,3%. Кроме того, в топ-10 стран вошли Армения, Индия, Таджикистан, Киргизия и Греция", — рассказали в сервисе.

Бизнес-туры в Турцию стали самыми востребованными у россиян этой весной. Один из турецких отелей совместно с туроператором Anex Tour даже запустил в апреле пакетные туры с перелетом на собственном бизнес-джете в Бодрум.

При этом список наиболее популярных весенних направлений по России за год почти не изменился, отмечают аналитики. "Первое место среди деловых путешественников традиционно занимает столица: в Москву оформлено 28,8% авиазаказов — доля сократилась на 3% по сравнению с прошлым годом. На второй строке Санкт-Петербург, в который тоже стали летать чуть реже. Третье место у Екатеринбурга — 4,1% бронирований, востребованность города выросла почти на 15%", — рассказали в сервисе.

Там отметили, что деловые поездки на поезде в Санкт-Петербург сократились на 26%, а в Москву — на 3%. В то же время поездки на поезде в Нижний Новгород выросли на 32%. По данным исследования, чаще всего в деловых поездках сотрудники размещаются в трехзвездочных отелях — 32%, реже в отелях категории четыре звезды — 31%. Пятизвездочные места размещения выбирали в 8% случаев, и спрос на них упал почти на треть.