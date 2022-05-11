МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Финляндии остановлены платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic и арестовано имущество главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева, пишет газета Helsingin Sanomat. Финский оператор запустил первый товарный поезд из Китая в обход России

Эти меры приняты в рамках исполнения наложенных Евросоюзом санкций.

Операции Faberlic остановлены в связи с тем, что ее руководитель Алексей Нечаев попал под санкции ЕС в феврале как депутат Госдумы.

"Четвертого мая судебный пристав-исполнитель наложил запрет на операции Faberlic и арестовал средства на счете компании в финском банке. На практике это означает, что российская компания не может оплатить выставленные счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти приостановили эти выплаты", — говорится в публикации.

Также, как отмечает изданеи, впервые в истории власти страны ограничили пользование собственностью лицо, внесенное в санкционный список ЕС "за распространение пропаганды" — наложен запрет на два объекта недвижимости, принадлежащих Павлу Гусеву.

"Газета поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — объясняют власти страны свое решение.

Гусев вместе с бывшей женой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 гектаров и летним домом в Янаккале.

Ранее в Финляндии ограничили права собственности для двух гоночных автомобилей в Ювяскюля, владельцем которых является бизнесмен Григорий Березкин.