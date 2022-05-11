МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's — скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту. Рестораны Москвы взяли курс на замену импортных вин отечественными

"Россиянам не стоит ждать возвращения McDonald's под этим брендом. Компания каждый день несет убытки. В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом", — отметил Бухаров.

"Понятно, что McDonald's сегодня находятся под влиянием своей головной компании. Но просто бросить все невозможно, вопрос в том, как это будет реализовано. Вероятнее всего, учредители выйдут и начнут распродавать бизнес по частям или передавать в управление своим менеджерам. Будут ли еще какие-то особенности — пока неизвестно. Вероятно, что сами предприятия и какие-то вещи, связанные с обязательствами перед арендодателями, могут остаться", — добавил он.

"Вернуться в Россию McDonald's мешает не только решение глобальной компании, но и глобальные контракты с Coca-Cola и Paulig", — сообщил РИА Новости источник на рынке. Coca-Cola ранее приостановила деятельность в России, при этом гендиректор американской компании заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка. Финская Paulig в начале мая завершила продажу бизнеса в РФ.

Поэтому, прежде чем возвращаться, McDonald's нужно найти им замену, утверждает источник. При этом поставщики, по его словам, продолжают отгрузки продукции в некоторые рестораны компании, работающие в России по франшизе.

Бухаров же считает, что новым владельцам просто придется заняться поиском других производителей напитков: "Есть другие. Тот, кто купит этот бизнес уже будет искать других производителей кофе. А вместо Coca-Cola будет, например, "Черноголовка" или собственный бренд по заказу под тем же названием", — пояснил он.