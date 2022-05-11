МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого ритейл-гиганта Metro AG по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличился в 2,2 раза – до 284 миллионов евро, следует из сообщения компании. Цены на газ в Европе опустились на 5,1%

Увеличение убытка группа связывает с последствиями украинского конфликта и связанных с ним санкций в отношении России. Кроме того, отмечается, что обесцененные активы Metro AG увеличились до 118 миллионов евро против 5 миллионов годом ранее. В частности, обесцененные нематериальные российские активы составили 33 миллиона евро, материальные — 16 миллионов.

Во втором квартале чистый убыток также вырос — в 2,7 раза, до 89 миллионов евро. Общие продажи группы по итогам первого полугодия при этом подскочили на 21,6% — до 13,849 миллиарда евро, а в прошлом квартале – на 23,7%, до 6,245 миллиарда.

Продажи Metro AG в России в первом полугодии 2021-2022 финансового года выросли на 13,5% — до 1,373 миллиарда евро. В национальной валюте при этом продажи Metro AG в стране увеличились на 11,2%, отмечается в релизе. Продажи только за второй квартал текущего фингода выросли на 7,9% — до 575 миллионов евро, рост в национальной валюте был зафиксирован на уровне в 15,8%.

Metro AG — группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 34 странах, ее штат насчитывает более 100 тысяч человек.