МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Каждый шестой McDonald's – всего 133 ресторана из 850 – по-прежнему открыт для посетителей в России, так как работает по франшизе, рассказал РИА Недвижимость директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца. Эксперт рассказал о планах Турции на сети быстрого питания в России

Сейчас, как отметил Маца, только в Южном и Дальневосточном федеральном округах рестораны закрыты полностью. Заведения на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга управляются местным франчайзи ООО "Развитие рост", входящим в группу "Росинтер ресторантс" — она развивает сети "Иль Патио", "Шикари", Fridays. К примеру, работают McDonald's на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево.

Также к франчайзи McDonald's относятся ООО "СПП" и ООО "Гид" — у них, в частности, множество точек в Сибири, на Урале, Башкирии и Татарстане. ООО "Гид" принадлежит сибирскому бизнесмену Александру Говору. "СПП" владеет крупный казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев, родственник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Помимо России, Боранбаев является франчайзи сети общепита в Казахстане и Белоруссии.

"Качество еды в оставшихся открытыми в России ресторанах в целом осталось без изменений в связи с тем, что практически все поставщики – российские, а иностранное только оборудование", — пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Консультанты уточнили, что франшиза McDonald's предусматривает достаточно жесткие условия для франчайзи, и они продолжают действовать. В числе требований — необходимость принимать участие во всех мероприятиях сети, закупать продукты только на складах компании и обучить персонал работе в соответствии с ее стандартами.