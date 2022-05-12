МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines при взлете выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе КНР, передает Синьхуа. Пассажиры и экипаж упавшего в Китае Boeing признаны погибшими

Инцидент произошел в четверг примерно в 8.00 (3.00 мск), все пассажиры оперативно эвакуированы.

По данным аэропорта, на борту самолета находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы.

"Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин — Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина "Цзянбэй" и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны", — говорится в сообщении аэропорта в соцсети Weibo.

Отмечается, что "все 113 пассажиров и девять членов экипажа безопасно эвакуированы, более 40 из них получили легкие травмы и были госпитализированы".

Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные "черные ящики". Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.