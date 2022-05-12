МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Costa Cruises и еще несколько зарубежных круизных компаний приостановили продажи круизов россиянам и белорусам, сообщает Ассоциация туроператоров России. Конгресс США одобрил инициативы, направленные на изоляцию России

Сотрудничество с российским рынком приостановили несколько компаний, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises. Они не подтверждают новые бронирования, но россияне, ранее купившие круизы, смогут отправиться в путешествие.

Агенты – партнеры Costa Cruises – получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от "граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины".

Ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

Costa Cruises заявила, что такое решение связано с санкциями против России со стороны ряда государств. Согласно разъяснением, гражданин России сможет отправиться в круиз на их лайнере, если имеет как минимум ВНЖ другой страны, будет использовать для оплаты банковский счет другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве.

Российские контрагенты отключены от систем бронирования многих из указанных международных круизных компаний, поэтому не имеют возможности отправить в круиз туристов на их лайнерах, оформив бронирование из России. А напрямую Costa Cruises с физлицами не работает.

В Costa Cruises сообщают, что существующие и уже подтвержденные бронирования не будут аннулированы, однако в компании уточняют, что при их реализации также будут учитываться некие непроясненные "особенности санкционного режима".

В то же время поступают сообщения, что Costa Cruises уже отказала в посадке на борт ряду россиян, успевших приобрести круизы, но крайне избирательно: проблема коснулась только тех туристов, которые приобрели круизы в самом начале мая.