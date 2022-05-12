МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сбербанк отказался от приобретения российской компании "Стокманн", сделка оценивалась в 1-1,5 миллиарда рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Дочки" Сбербанка и ВТБ в Казахстане ищут новых собственников

Соглашение по совместному развитию fashion-сегмента, в рамках которого 100% доли в компании "Стокманн" должны были перейти структурам банка в первой половине этого года, "Сбер" и владелец российского "Стокманна" Яков Панченко подписали в январе. Сумму сделки стороны не разглашали, однако Forbes со ссылкой на экспертов оценивал весь операционный бизнес сети в 1-1,5 миллиарда рублей, напоминает газета.

Уточняется, что банк собирался интегрировать актив в маркетплейс "СберМегаМаркет", где fashion-сегмент представлен слабо. Издание сообщает, что гендиректор "Стокманна" Геннадий Левкин и представитель банка подтвердили информацию, заявив, что сделка была отменена по обоюдной договоренности сторон.

Причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении банка, сообщают источники издания. Кроме того, наличие в акционерах подсанкционного банка ограничивает работу с западными брендами, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников, слова которого приводит газета. Каждый шестой McDonald's в России еще работает, рассказали консультанты

Отмечается, что, несмотря на срыв сделки, товары "Стокманна" будут представлены на "СберМегаМаркете". Геннадий Левкин уточнил, что ритейлер работает на всех ведущих маркетплейсах в качестве мерчанта, в том числе и на этой площадке.

Изначально Сбербанк планировал заключать партнерства и сделки с компаниями в тех категориях, где у банка было меньше всего компетенций. "Сейчас все планы, связанные с ростом, приостановлены и подлежат пересмотру", — отмечает источник издания. Теперь "Сбер" планирует развивать направление моды самостоятельно, добавляет газета.