МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Концерн Siemens принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, говорится в пресс-релизе компании. Концерн Bayer резко нарастил чистую прибыль в первом квартале

"Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России", — приводятся в релизе слова главного финансового директора концерна Ральфа П. Томаса (Ralf P. Thomas).

Согласно финансовой отчетности компании, за первый квартал текущего года Siemens потеряла 0,6 миллиарда евро в связи с антироссийскими санкциями.

В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Сообщалось, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене, число сотрудников (по данным на конец сентября 2021 года) составляет 305 тысяч человек.