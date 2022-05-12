МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года, закончившегося 31 марта, снизилась на 23% и составила 3,01 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Siemens сворачивает промышленную деятельность в России

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 3,29 евро против 4,49 евро за шесть месяцев прошлого финансового года. Выручка выросла в годовом выражении на 17%, до 33,537 миллиарда евро.

По итогам второго квартала текущего фингода чистая прибыль компании уменьшилась почти в 2 раза в годовом исчислении — до 1,213 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 1,27 евро против 2,79 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 16% — до 17,04 миллиарда евро. Объем заказов увеличился на 32%, до 20,978 миллиарда евро.

По итогам текущего финансового года компания ожидает базовую прибыль на акцию (EPS до PPA) на уровне 8,7-9,1 евро по сравнению с 8,32 евро в прошлом финансовом году при условии, что проблемы, связанные с COVID-19 и ограничениями в цепочке поставок, не ухудшатся в оставшуюся часть 2022 фингода.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.