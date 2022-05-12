ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — ПРАЙМ. Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка, в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании Uniper — "Юнипро", сообщила компания. Siemens сворачивает промышленную деятельность в России

"Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum. Ожидается, что процесс продажи российской дочерней компании Uniper — Unipro — также будет возобновлен как можно скорее. В связи с этим мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", — приводятся в сообщении слова президента Fortum Маркуса Раурамо.

Завершение процессов продажи может занять некоторое время и зависит от одобрения регулирующих органов, уточняется в сообщении.

В начале марта Fortum на фоне специальной военной операции РФ на Украине принял решение отказаться от новых инвестиционных проектов в России, но заявил о продолжении деятельности в РФ в обычном режиме и выполнении обязанности перед клиентами. А в начале мая сообщил, что в результате переоценки спишет 2,1 миллиарда евро активов, связанные с деятельностью компании в России, что составляет более трети стоимости его чистых активов в стране. Украина ожидает серьезного снижения транзита российского газа

Fortum — финская государственная энергетическая компания, расположенная в Эспоо, Финляндия. Помимо Финляндии, работает в Германии, странах Центральной Европы, Великобритании, Скандинавии и России. В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания "Фортум". Помимо этого международному энергетическому концерну Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, принадлежит 83,73% акций "Юнипро".

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 гигаватта.