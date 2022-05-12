МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) во всем мире в первом квартале 2022 года вырос на 23,4% в годовом выражении — до 650,5 миллиона кейсов (3,694 миллиарда литров), говорится в пресс-релизе компании. Каждый шестой McDonald's в России еще работает, рассказали консультанты

Один кейс соответствует примерно 5,678 литра. Чистая выручка при этом выросла на 31% — до 1,770 миллиарда евро.

В своей финансовой отчетности компания не приводит данные по объему продаж в России, поскольку 8 марта Coca-Cola приостановила деятельность в стране.

Кроме того, компания отзывает прогноз по финансовым показателям на 2022 год.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 29 странах.