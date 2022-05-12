МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Выручка российского дивизиона Fortum (включает в себя активы "Фортум" и ТГК-1) в первом квартале 2022 года снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 223 миллионов евро, сообщается в отчете финского концерна. Финский Fortum уходит с российского рынка

Сопоставимая EBITDA российского сегмента за отчетный период снизилась на 31,3%, до 92 миллионов евро. Сопоставимая операционная прибыль сократилась на 39% и составила 61 миллион евро.

По итогам отчетного периода выручка группы Fortum выросла в 2 раза, до 43,623 миллиарда евро, сопоставимая EBITDA снизилась в 14 раз, до отрицательного показателя в 104 миллиарда евро. Сопоставимая операционная прибыль сократилась почти в 2,7 раза, до отрицательного показателя в 438 миллионов евро.

Компания ожидает, что по итогам 2022 года капитальные затраты, включая техническое обслуживание, но без учета приобретений, составят приблизительно 1,5 миллиарда евро.

Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. В компании работают около восьми тысяч специалистов в странах Северной Европы и Балтии, России, Польше и Индии.