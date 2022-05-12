МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, в то же время компания принимает меры, чтобы предотвратить возможное появление на маркетплейсе контрафактной продукции, сообщила РИА Новости пресс-служба Wildberries. Россиянам рассказали, какой станет жизнь без импортных продуктов

На прошлой неделе на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

"Wildberries поддерживает разрешение параллельного импорта и полагает, что эта мера позволит оказать поддержку как потребителям, так и предпринимателям. Наша онлайн-платформа открыта для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны", — говорится в сообщении.

Так, продавцы обязаны иметь всю необходимую разрешительную документацию для продажи товара и предоставлять ее не только самой площадке, но и покупателям при запросе. Также компания оставляет за собой право при выявлении нарушений применять санкции к продавцам — вплоть до полной их блокировки на онлайн-площадке.

Отмечается, что для предотвращения появления подделок маркетплейс активно взаимодействует с крупными российскими и международными производителями. "Также продавцы могут и самостоятельно решать возникающие претензии друг к другу в части, например, авторских прав — мы предоставляем всю необходимую им контактную информацию", — уточнили в пресс-службе.