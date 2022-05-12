МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство "Лукойла" о покупке дочернего предприятия англо-нидерландской компании Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов, сообщило ведомство. "Лукойл" покупает российскую "дочку" Shell

"Лукойл" ранее в четверг сообщил, что подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, а сама покупка возможна после одобрения ФАС.

"Ходатайство поступило в ФАС России", — отмечают в службе.

В число указанных активов входят завод смазочных материалов в городе Торжке Тверской области, а также 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.

Ранее, в конце февраля, Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.