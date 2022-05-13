МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Ростелеком" предложил назначить свою структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники в рамках государственных закупок, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. Эксперт оценил, на сколько России хватит имеющегося телеком-оборудования

Добавляется, что речь может идти о поставках не только ведомствам, но и коммерческим компаниям. Источник издания отмечает, что идея обсуждается, но ее резко критикуют другие российские IT-интеграторы.

Идея состоит в том, что у "Ростелекома" будет монополия на поставку в РФ серверов, систем хранения данных и продажу облачных сервисов, сообщает источник издания, близкий к Минцифры. Между тем в министерстве утверждают, что об инициативе "Ростелекома" ничего не знают и в целом не поддерживают идею о единственном поставщике вычислительной техники в рамках госзакупок.

Добавляется, что представитель компании, участвовавшей в обсуждении предложения, считает, что наделение структуры "Ростелекома" такими широкими функциями создало бы серьезный риск включения в санкционные списки сначала ее самой, а следом и всех партнеров. Также представитель добавляет ещё один минус — отсутствие гибкости в схемах платежей и поставок, которые могут предложить участники рынка, работая обособленно.

"Ростелеком" в 2019 году был назначен единственным поставщиком сервисов для "гособлака", что позволяло закупать его услуги без торгов, однако сейчас поставщиком услуг по одному из контрактов выступает SberCloud, уточнили в министерстве изданию. "Прорабатывается вопрос об участии в программе и других центров обработки данных", — отметили там же.