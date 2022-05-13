МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Wildberries открыл новые логистические центры в Барнауле, Чебоксарах и Астрахани, это в том числе позволит создать дополнительные рабочие места для местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Wildberries согласился продавать товары из списка параллельного импорта

"Новые логистические объекты Wildberries заработали сразу в трех населенных пунктах страны: в Барнауле (Алтайский край), Чебоксарах (Чувашия) и Астрахани", — говорится в сообщении.

Отмечается, что появление новых сортировочных центров улучшит работу логистической службы в этих регионах, ускорит доставку заказов и повысит уровень сервиса для покупателей, а также позволит создать новые рабочие места для местных жителей.

Кроме того, в соответствии с планами компании, во втором квартале 2022 года в новых центрах Wildberries начнется прием поставок от предпринимателей Алтайского края, Чувашии и Астраханской области, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства и поддержать местный бизнес.

"Региональный бизнес продолжает усиливать свое присутствие на Wildberries. За календарный год, с начала мая 2021 года, число предпринимателей из Чувашии и Астраханской области, реализующих свои товары через нашу онлайн-платформу, выросло почти в 3 раза — до 7,5 тысячи и 1,5 тысячи соответственно, а количество продавцов из Алтайского края увеличилось в 3,2 раза — до 4,7 тысячи", — подчеркнули в пресс-службе.

Онлайн-ритейлер продолжает усиливать логистику и расширять сотрудничество с представителями местного бизнеса. В 2022 году новые объекты также заработали в 7 регионах страны: Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии.