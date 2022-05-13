МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ограничения стран Запада в отношении российского гиганта — производителя алмазов "Алросы" вызывают панику во всей мировой отрасли. Как пишет агентство Bloomberg, трейдеры ищут пути обхода ограничений, чтобы продолжать работать с одним из основных мировых источников драгоценных камней. СМИ: Запад хотел уничтожить Россию, но сам оказался на грани краха

Многомиллиардный российский рынок, в который входят алмазы из вечной мерзлоты сибирских рудников, является практически незаменимым для всего глобального рынка. Российский горнодобывающий гигант ПАО "Алроса" поставляет порядка трети мировых необработанных драгоценных камней. Санкции США против этой компании вызвали панику в отрасли. В частности, такие компании как Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd. объявили о намерении приостановить продажи российских бриллиантов. Однако, в связи с приближением свадебного сезона в Америке, бизнес ищет обходной путь посредством Индии, крупнейшего в мире экспортера, который ограняет и полирует девять из 10 камней.

"США полагаются на Индию почти в половине своих алмазов. Это делает Нью-Дели непревзойденной заинтересованной стороной в управлении последствиями и обеспечении магазинов на Пятой авеню запасами. Перебои в поставках могут привести к ограничению поставок по всей Северной Америке и обойдутся Индии в 2,5 миллиарда долларов в этом квартале, или почти в 10% от ее годового объема продаж", — отмечает агентство.

Так как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, ослабевают, компания Signet и другие ювелиры ждут, что в 2022 году в США пройдет около 2,5 миллиона свадеб. Это может стать рекордом за последние сорок лет.

Однако в индийском городе Сурат, который является одним из крупнейших в мире центров огранки, в последние недели алмазные базары затихли: импорт новых камней сократился, цены упали. Практически у всех одна и та же жалоба: санкции поставили экспортеров в трудное положение.

На данный момент оговорка в антироссийских санкциях США разрешает импорт камней, который "существенно трансформируется" в такой стране, как Индия, но американские парламентарии бьются за то, чтобы такие лазейки закрыли. При этом полировщики жалуются: часть клиентов отказываются от добытых в России камней. В условиях такой неопределенности индийские торговцы готовятся отмечать происхождение каждого камня — перенаправляя российские камни на более дружественные рынки в Китае, Юго-Восточной Азии или Объединенных Арабских Эмиратах.